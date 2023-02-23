热带气旋“弗雷迪”登陆马达加斯加已致5人死亡

哈通社/阿斯塔纳/2月23日--热带气旋«弗雷迪»当地时间21日夜登陆印度洋岛国马达加斯加，带来狂风大雨，截至22日已造成5人身亡。

«弗雷迪»在马达加斯加东部海滨小镇马南扎里北部登陆，风速一度达到每小时近130公里。强风掠过，一些屋顶被掀飞，农田和果林被毁。

马达加斯加风险和灾害管理办公室说，逾1.6万人无家可归，约5000处房屋受损。

马南扎里人口约2.5万，去年2月曾遭强热带气旋«巴齐雷»重创，后者在马达加斯加造成上百人丧生。

风险和灾害管理办公室官员法利·法比安说，«弗雷迪»是马达加斯加迄今遭遇的最强气旋之一。相较于«巴齐雷»，«弗雷迪»较«干燥»，但风力更强，因而同样对基础设施造成巨大破坏。

据法国气象局预报，«弗雷迪»过境马达加斯加期间风速减弱，平均风速降至每小时55公里，但后续西行经过水温较高的莫桑比克海峡时可能会增强。

马达加斯加22日上午取消东海岸地区的天气红色预警。据天气预报，«弗雷迪»22日晚离开马达加斯加，24日将在莫桑比克登陆。莫桑比克政府已发布红色预警，其西面邻国南非和津巴布韦部分地区预计本周末将迎来强降雨。

马达加斯加位于西印度洋海域，是热带风暴多发区，每年12月至翌年3月是该国飓风季。联合国人道主义事务协调厅说，«弗雷迪»是今年袭击马达加斯加的首个气旋和第二个热带天气系统。今年1月中旬，强热带风暴«切内索»袭击马达加斯加，造成至少30人死亡。

据环球网报道，