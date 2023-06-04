粮农组织：全球粮食价格5月下滑

哈通社/阿斯塔纳/6月4日 -- 联合国粮食及农业组织（粮农组织）日前发布的最新报告显示，受多种谷物、植物油及奶制品报价大幅下跌影响，国际食品价格指数5月下行。

粮农组织食品价格指数是衡量一揽子食品类商品国际价格月度变化的尺度。在4月出现一年以来的首次回升后，粮农组织食品价格指数在5月环比下跌2.6%（平均为124.3 点），与2022年3月的历史高点相比下降了22.1%。

玉米价格下跌，大米价格上涨

粮农组织谷物价格指数5月环比下跌4.8%。其中，世界玉米价格跌幅最大，为9.8%，主要原因在于产量前景向好且进口需求低迷。世界小麦价格下跌3.5%，反映了充足的供应态势以及«黑海倡议»延期带来的影响。

相比之下，5月国际大米价格继续上涨，主要受来自亚洲的采购需求以及部分出口国供应紧张的支撑，比如越南和巴基斯坦。

植物油与奶酪价格下降

粮农组织植物油价格指数5月环比下降 8.7%，比上年同期水平降低48.2%。国际棕榈油价格环比跌幅显著，原因在于全球进口采购持续疲软，而主要生产国的产量预期有所提高。世界大豆油价格连续第六个月下跌，主要源于巴西大豆丰收以及美国的库存高于预期。菜籽油和葵花籽油的全球供应充足，国际价格继续下跌。

粮农组织乳制品价格指数5月环比下跌3.2 %，主要受国际奶酪价格急跌的影响，反映出奶酪出口供应充足且北半球奶产量季节性提升。不过，国际奶粉报价出现反弹，黄油价格亦有所上扬。

食糖和肉类价格上涨

粮农组织食糖价格指数5月环比上涨5.5%，连续第四个月上行，同比涨幅接近31%。指数大涨的驱动因素包括全球供应紧缩、厄尔尼诺现象对下一季作物生产情况的影响引发担忧，以及大豆和玉米的有力竞争导致巴西的食糖运输出现延误。另一方面，巴西2023年甘蔗种植的乐观前景和国际原油价格的下跌则限制了糖价本月的涨幅。

此外，粮农组织肉类价格指数5月环比上升1.0%，主要源于亚洲对禽肉的进口需求保持高涨，同时美国的牛肉供应持续紧张。

全球谷物产量预计回升

粮农组织当天还发布了最新的《谷物供求简报》，对2023/24年度的早期预测显示，2023年全球谷物产量可能增长1%，达到28.13亿吨。产量增长的预测主要源自玉米、大米和高粱产量的增长预期，而小麦和大麦的产量预计将低于2022年的水平。

根据粮农组织的初步预测，2023/24年度全球谷物库存量预计将比期初水平增加1.7%，达到创纪录的8.73亿吨，世界谷物库存量与消费量之比将小幅下降至30.4%。