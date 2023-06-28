哈萨克斯坦有意向瑞士市场的出口商品增至5亿美元

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦-瑞士政府间经贸合作委员会第11次会议27日在阿斯塔纳举行。

政府间委员会联合主席哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林和瑞士联邦贸易专员埃尔温·柏林格尔将主持会议。

据了解，菲利普莫里斯国际 (Philip Morris International)、嘉能可 (Glencore)、罗氏（Roche）和布勒集团等300多家瑞士企业在哈萨克斯坦运营。

-2022年，双边贸易额达到了14亿美元。我们已经分析了准备出口的潜在商品，准备将现有清单扩大到 90 种以上，总金额达 5.464 亿美元。考虑到瑞士商品的高品质，我们准备提供高端市场的商品，其中包括鱼子酱、鱼类、蜂蜜、葡萄酒和伏特加产品。我们正在积极与欧盟委员会合作。当前，我们就鱼产品出口已经达成一致，蜂蜜出口正在讨论中。此外，我们提出了哈萨克斯坦鱼子酱进入欧盟市场的认证问题。-他说。

朱曼哈林表示，两国在建交30年来建立了有效的政治对话和经贸合作。

会谈中，双方还就经贸、投资、农业、民航、能源、认证、教科和知识产权等领域合作问题进行了讨论。

据悉，瑞士是继荷兰和美国后的哈萨克斯坦第三大投资国。2005年以来，瑞士对哈直接投资额达310亿美元。2022年，双边贸易额达14亿美元，较2021年增长6.4%。

【编译：小穆】