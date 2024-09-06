世界游牧运动会：5大洲运动员将齐聚阿斯塔纳

据他介绍，来自全球89个国家的2430名运动员将参加本届游牧民族运动会，角逐21个运动项目97个小项的581块奖牌。

阿斯塔纳市政府提供20家酒店，并出动331辆车辆用于接待世界游牧运动会参赛者和嘉宾。

阔恩德巴耶夫表示，1300多名志愿者将在运动会期间工作。此外，共收到来自64个国家的1185份媒体认证申请。其中包括，CNN、BBC、 Euronews、 CCTV、 Rai、 CBC TV、 Balkan Trip TV和TRT Türk电视台，以及National Geographic、 Agence-France Presse (加拿大)、 Lonely Planet和Nikkei Asia等新闻媒体。

他还指出，拥有数百万粉丝的网红们也将在运动会期间到访阿斯塔纳。

据介绍，本届游牧民族运动会将是首届集齐了来自5大洲各国运动员的游牧体育盛会。

-还有一些国家是首次参加这项世界大赛。今年，首次有来自5大洲的代表参加该运动会。参赛国家中，来自最远的国家将是澳大利亚。-阔恩德巴耶夫说。

据此前报道，来自美国的牛仔队动身前往哈萨克斯坦，参加第五届世界游牧民族运动会，角逐传统的民族体育项目——叼羊（kokpar）比赛。

值得一提的是，世界游牧民族运动会由吉尔吉斯斯坦共和国前总统阿坦巴耶夫倡议举办，每两年举办一届，第一届和第二届世界游牧民族运动会分别于2014年和2016年在吉尔吉斯斯坦乔鹏阿塔市举行。运动会的办赛宗旨是复兴和保存全世界游牧民族的历史文化遗产，发展世界民族体育运动，向世界展示不同游牧民族的文化生活和文明成果，倡导世界人民加强友谊、和平、合作、共享的长远发展理念，支持民族体育运动科学和理论方法的发展。

第五届世界游牧民族运动会主场地将是位于阿斯塔纳的Nomads' Universe民俗文化村，该村占地十公顷，是一个专为高水平比赛而设计的可容纳一万名观众的竞技场。

【编译：小穆】