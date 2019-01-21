5G时代即将到来 网速比4G快20倍

哈通社/阿斯塔纳/1月21日 -- 《纽约时报》对即将到来的5G时代，将对普通人的生活所带来的影响，撰文进行了介绍。

文中指出，不仅仅是让智能手机变得更快那么简单。"向新的第五代蜂窝网络（简称5G）的过渡，还将影响许多其他类型的设备，包括工业机器人、保安摄像头、无人机和相互发送交通数据的汽车。"



文章强调，5G所带来的高速网络，相对于当前的4G网络，是一个革命性的飞跃。



《纽约时报》的文章当中指出，5G的下载速度峰值可以达到每秒4.5千兆比特，但预计初始中值速度约为1.4千兆比特。这相当于目前4G体验的大约20倍。



"为了获得5G的产品功效，用户将不得不购买新的手机，而运营商将需要安装新的传输设备以提供更快的服务......5G速度在高质量流媒体视频中尤其引人注目。按照高通所称的中值速度，下载一部常规大小的电影用5G只需17秒，而4G需要6分钟。"



根据这篇文章作者的预测，5G时代将首先降临在美国，时间是2019年的第二季度。之后于推出5G技术的国家包括英国、德国、瑞士、中国、韩国和澳大利亚。



【编辑：木合塔尔·木拉提】