华为推出首款5G折叠屏手机Mate X

哈通社/巴塞罗那/2月26日 -- 华为公司24日在西班牙巴塞罗那举行产品发布会，首次推出基于第五代移动通信技术（5G）的商用手机Mate X。这款智能手机采用折叠屏设计，其搭载的多模5G芯片被誉为"华为最强"。

据新华社报道，Mate X搭载华为首款7纳米工艺多模5G芯片巴龙5000，可实现高速下载。根据测试，它可在相关网络支持下实现最快3秒下载一部大小为1G的视频。由于现在5G网络尚未全面铺开，它也可在现有移动通信网络下工作。这款手机可能在今年6月左右发售。

这款智能手机采用折叠屏结构，展开后的屏幕尺寸可达8英寸，能让用户同时处理多个任务，获得类似电脑桌面的体验。Mate X还嵌入了新一代徕卡影像系统，采用前后摄像头合一设计，与折叠屏设计相辅相成。此外，该款产品还采用电源与指纹按键一体设计，具有超级快充、强劲续航等特点。

国际分析机构福里斯特公司副总裁托马斯·赫森评价说："Mate X产品表明，华为是技术创新的领导者。"与三星刚刚发布的最新款折叠屏手机Galaxy Fold相比，华为的这款产品毫不逊色。但赫森也指出，5G和折叠屏手机大规模普及尚需时间。

世界移动通信大会于25日在巴塞罗那开幕。全球不少手机厂商在会议开幕前夕就已开始发布新产品，OPPO、小米、中兴等中国企业也将展示各自新产品。



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