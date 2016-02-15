美国今年夏天将对5G无线技术进行实地实验

哈通社阿斯塔纳2月15日电 据外媒报道，12日，AT&T（美国电话电报公司）宣布将于今年夏天在德克萨斯州奥斯丁进行 5G 无线技术的实地实验。

消息称，3GPP（第三代合作伙伴计划）负责制定 5G 标准，5G 也被称作 "第五代移动通讯技术"，有望于 2020年 完成使用，预计早期阶段将于 2018年 完成。5G 的无线速度是当前 4G 网络的 10-100 倍，用户下载数据的平均速度范围为 10-20 Mbps。

美国最大的无线通讯公司AT&T 和 Verizon在 5G 方面都有宏伟的推广计划，通过目前流行的无线视频和物联网进行推广。从 2007年 到 2015年，AT&T 的无线网络呈150,000%增长，这主要得益于视频流量。2015年，60%以上的无线流量来自于视频。

AT&T 技术与运营首席策略师 John Donovan 说："无人驾驶汽车、机器人、智能城市和其他的科技比以往任何时候都考验网络，5G 会让这些技术变成现实。"

AT&T 将与爱立信和英特尔合作，于第二季度在实验室测试 5G 技术，在今年夏天开始在室外进行实地测试。今年年 底，AT&T 希望将 5G 用于固定的地点（例如高楼大厦和家庭），但是将 5G 用于无线连接的移动物体（如汽车和乘坐火车的乘客所用的设备）可能很难实现。AT&T 的实验目的是提前采用整体的 5G 标准，如此一来，5G 标准一旦设定，承运人就可以进行商业部署了。

5G 时代的到来会提高效率，性价比更高。AT&T 计划依靠以软件为中心的体系结构进行布局，快速满足新的需求。这意味着 AT&T 将把 5G 与 SDN（软件定义网络）、大数据、新的安全工具和开源软件等连接起来。

AT&T 希望到 2020年 通过 SDN 将其 75%的网络虚拟化。2015年，6%的网络实现了虚拟化，2016年 这一数字应该达到 30%。如今已经有 1400 万无线用户使用虚拟网络。SDN 使用开源软件，也会节约花费。通过虚拟网络，AT&T 可以将路由、防火墙和其他网络设备转化成虚拟功能，在商用硬件，特别是服务器上运行。