世界移动大会：5G时代即将到来

哈通社/阿斯塔纳/3月2日 - 一年一度的世界移动通信大会（MWC）于当地时间2月26日至3月1日在西班牙巴塞罗那会展中心举行。

据悉，今年的大会上，"5G"成为了"关键词"，世界上所有移动通信相关企业都在讲5G。参会的各个企业在场馆大厅内打出了醒目的口号，随处可见"5G时代"、"领先的5G创新"、"5G的发展速度超出了我们的预期"等相关标语。



标语或许对普通人意义不大，但5G技术的普及却将切实的改变普罗大众的生活。



5G技术将使许多只存在于科幻小说中的技术在今天得以实现，比如自动驾驶汽车和智慧城市。



5G至少满足100Mbps下载速度、50Mbps上传速度，网路延迟时间不得超过4毫秒。在5G网络上，以每小时100公里(62英里/小时)速度行驶的联网汽车，从检测到它启动刹车时到车辆完全停止，误差仅为2.8厘米。



根据国际电信联盟(International Telecommunications Union)的，第一个商业5G预计会在2020年开始上线。



值得一提的是，美国的个别城市、加拿大、西班牙和韩国已经被选为5G网络的测试平台，运营商已经在某些家庭以及企业开始测试5G网络。 首批5G智能手机预计将于今年下半年由中国最大的智能手机品牌华为(Huawei)推出。



【编译：木合塔尔·木拉提】