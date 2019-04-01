三星首款5G手机将于本月上市

哈通社/努尔-苏丹/4月1日 -- 据韩联社报道，三星电子1日表示，三星首款5G手机"Galaxy S10 5G"将于5日在韩国面世。

三星电子表示，S10 5G版提供全新移动经验。该款下载速度更快，支持4K高清视频通话。S10 5G版配置6.7英寸Infinity-O打孔屏，后置四摄、前置两摄共有六个摄像头，电池容量达4500mAh。



S10 5G版是S系列中屏幕最大的一款，用户可无间断享受顶级规格的游戏带来的乐趣。同时，后置3D深度感应摄像头支持动态焦点视频功能，并捕捉3D图像，测量真实世界空间。

256GB版本有银色、黑色、金黄色等配色可选，512GB版本有银色和黑色。256GB版本和512GB版本售价分别为139.7万韩元（约合人民币8267元）和155.65万韩元。



三星电子为5-16日入网的用户提供赠品，消费者可在无线充电套装和最新智能手表Galaxy Watch Active商品券中选其一。三星电子还将对4月购买S10 5G的用户提供高出二手市场一倍价的价钱收购旧机的优惠。

【编辑：木合塔尔·木拉提】