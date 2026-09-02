哈萨克斯坦5个能源超级项目目前进展如何

上述五个能源项目的总投资额超过660亿美元，占全部超级项目投资总额的一半以上。然而，这些项目的实施进度、地理布局以及资金来源各不相同。

目前，风力发电站的建设进度明显领先于其他项目。核电站项目正逐步进入融资和筹备阶段，而造价最高的曼格斯塔州绿氢综合体项目目前仍停留在规划阶段。

哈萨克斯坦首座核电站

拟建于乌勒肯乡附近的“巴尔喀什”核电站估算造价为164亿美元。其中，144亿美元将用于能源机组建设，其余资金将投向基础设施、安全系统以及保障期内的核燃料。

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该项目的总承包商为俄罗斯“俄罗斯国家原子能集团”（Rosatom）。项目建设资金的大部分将由俄罗斯方面提供的贷款予以支持，其余15%由哈萨克斯坦政府自筹资金解决。

乌勒肯乡的工程勘察工作已于2025年8月启动，主体工程计划于2027年开工。该核电站预计于2035年至2036年投入运营。

造价最高且前景尚不明朗的项目

计划在曼格斯塔州实施的“Hyrasia One”综合体项目估算投资额为400亿至500亿美元。这不仅是能源领域造价最高的项目，也是上述13个超级项目中投资额最高的项目。

Фото: ҚР Энергетика министрлігі

该项目由德国和瑞典合资企业Svevind公司负责开发。该公司自2023年起成为挪威国有企业Statkraft旗下企业。项目计划利用风能和太阳能大规模生产绿氢。

“Hyrasia One”项目最早于2021年对外公布。此后，项目实施期限已多次调整。尽管前期设计阶段已经完成，但最终投资决策预计将于2026年作出。目前，项目建设尚未启动。

江布尔州两座大型风电场正在建设

在上述能源超级项目中，目前真正进入建设阶段的是江布尔州的两座风电项目。

阿联酋Masdar公司将投资14亿美元建设一座装机容量为1吉瓦的风电场，该项目已于2026年夏季正式开工。

Фото: Александр Павский/ Kazinform

法国道达尔能源（TotalEnergies）公司也在该地区推进装机容量为1吉瓦的“米尔内”风电项目。该项目总投资11亿美元，目前正在莫因库姆县建设。

两大项目全部建成投产后，江布尔州将新增总装机容量达2吉瓦的绿色能源。这将为缓解哈萨克斯坦南部地区的电力短缺发挥重要作用。

苏扎克天然气项目尚处于初始阶段

估算投资额为78亿美元的苏扎克非常规天然气田开发项目目前仍处于初期阶段。中国洲际油气股份有限公司作为合作伙伴参与该项目。

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目前，双方已经签署合作备忘录，并开始开展首批地质勘探工作。因此，该项目是上述能源项目中实施程度最低的倡议之一，距离正式进入大规模建设阶段仍需经历多个环节。

哪些项目正在实质性推进？

在总价值数百亿美元的五个能源超级项目中，目前只有两个项目正在进行实际建设，即Masdar和TotalEnergies公司在江布尔州建设的两座风电场。

核电站项目虽然正在接近筹备和融资阶段，但主体工程计划于2027年开工。

Фото: Атом энергиясы жөніндегі агенттігі

至于曼格斯塔州的“Hyrasia One”绿氢综合体以及苏扎克天然气项目，目前仍处于规划和前期筹备阶段，其最终落地还取决于后续一系列投资和组织方面的决策。

由此可见，尽管哈萨克斯坦能源领域的投资规模十分庞大，但各个项目的推进速度并不一致。风电项目已经进入建设阶段，核电项目正在推进具体筹备工作，而绿氢和非常规天然气等大型项目要取得实质性进展，还需要一定时间。

据此前报道，长期以来，电力供应不足一直是制约哈萨克斯坦部分地区发展和大型工业项目落地的重要因素。如今，随着一批新建和改造发电项目陆续推进，这一局面有望发生改变。按照能源部的规划，到2027年底，哈萨克斯坦电力系统不仅有望摆脱短缺，还可能转向供应盈余。