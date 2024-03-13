18:59, 13 三月 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦5名网球选手有望参加巴黎奥运会
（哈萨克国际通讯社讯）距离在法国首都巴黎举行的第三十三届夏季奥林匹克运动会开幕还剩138天。
据哈萨克斯坦网球协会消息，巴黎奥运会网球比赛将在法国网球公开赛举办场地罗兰·加洛斯球场举行。奥运会网球赛包含五个项目（男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打），将分配172个参赛名额，每个国家或地区奥委会最多可以有12名运动员获得参赛资格（男女各6名）。
运动员必须符合国际网球联合会 (ITF) 的标准才有资格参加奥运会。此外，还将考虑参加戴维斯杯和比利·简杯的运动员。
2024年6月10日公布的最新职业网球联合会（ATP）和国际女子网球协会（WTA）排名将决定大多数获得奥运会参赛资格的网球运动员。共有64名运动员参加单打比赛，而32对双人组合将参加双打比赛，只有16对选手将参加混双比赛。
目前，世界排名跻身TOP20的亚历山大·巴伯里克有望参加单打比赛，而亚历山大·内多维耶斯索夫或将参加双打比赛。此外，当前世界排名第4位的叶列娜·热巴金娜和尤利娅•普婷佐娃或将参加单打比赛，而安娜∙丹妮莉娜有望在双打比赛中出场。
据悉，热巴金娜在东京奥运会上获得了单打第四名。
【编译：小穆】