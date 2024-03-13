哈萨克斯坦5名网球选手有望参加巴黎奥运会

据哈萨克斯坦网球协会消息，巴黎奥运会网球比赛将在法国网球公开赛举办场地罗兰·加洛斯球场举行。奥运会网球赛包含五个项目（男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打），将分配172个参赛名额，每个国家或地区奥委会最多可以有12名运动员获得参赛资格（男女各6名）。

运动员必须符合国际网球联合会 (ITF) 的标准才有资格参加奥运会。此外，还将考虑参加戴维斯杯和比利·简杯的运动员。

2024年6月10日公布的最新职业网球联合会（ATP）和国际女子网球协会（WTA）排名将决定大多数获得奥运会参赛资格的网球运动员。共有64名运动员参加单打比赛，而32对双人组合将参加双打比赛，只有16对选手将参加混双比赛。

目前，世界排名跻身TOP20的亚历山大·巴伯里克有望参加单打比赛，而亚历山大·内多维耶斯索夫或将参加双打比赛。此外，当前世界排名第4位的叶列娜·热巴金娜和尤利娅•普婷佐娃或将参加单打比赛，而安娜∙丹妮莉娜有望在双打比赛中出场。

据悉，热巴金娜在东京奥运会上获得了单打第四名。

【编译：小穆】