哈通社5月10日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月10日,星期五

5月10日是阳历一年中的第130天，离全年的结束还有235（闰年则还有236）。

世界各国/地区节日：

密克罗尼西亚联邦独立日 密克罗尼西亚（Micronesia）是太平洋三大岛群之一，位于西太平洋；有2500个以上的岛屿，绝大部分在赤道以北，东西延伸约4600公里；其南方是美拉尼西亚，东方是波利尼西亚。1979年5月10日通过宪法，密克罗尼西亚联邦正式成立。

德国图书日 每年5月10日为德国图书日，自1947年开始得到庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1994年 «萨宾金属»公司成功生产哈萨克斯坦首批铂。

1998年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿拉木图市举行的经合组织第五次首脑会议。

2000年 立陶宛前总统瓦尔达斯·阿达姆库斯访问哈萨克斯坦，并向纳扎尔巴耶夫总统颁发«维陶塔斯大帝»勋章。

2013年 纳扎尔巴耶夫总统同土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫签署关于在阿克套市设立土库曼斯坦领事馆以及在土库曼巴希市开设哈萨克斯坦领事馆的协议。

2014年 为纪念第106阿克莫拉骑兵师士兵而举行的纪念碑揭幕仪式在乌克兰哈尔科夫州克拉斯诺赫拉德市举行。

2017年 哈萨克斯坦著名作家涅马特·克林别托夫（Nemat Kelimbetov）的新书《我不想失去希望》在伊斯特万·塞切尼匈牙利国家图书馆哈萨克斯坦文学文化中心举行推介会。 该书被翻译成包括匈牙利语在内的世界 19 种语言。 该书荣获欧洲最负盛名的文学奖项之一弗朗兹·卡夫卡国际奖。

2017 年 阿斯塔纳永恒之过凯旋门的观景台开放。

2018 年 QazaqGeography 从阿斯塔纳出发进行科学和教育考察。 这次探险的目标是编制穿越咸海地区的旅游路线地图，并收集独特的照片和视频资料。 探险队沿以下路线覆盖哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦领土近7000公里：阿斯塔纳 - 卡拉干达 - 巴尔喀什 - 楚 - 塔拉兹 - 奇姆肯特 - 塔什干 - 撒马尔罕 - 布哈拉 - 乌尔根奇 - 努库斯 - 穆纳克咸海 - 贝内乌 - 博佐伊 - 咸海 - 阿拉尔斯克 – 克孜勒奥尔达 – 热兹卡兹甘 – 卡拉干达 – 阿斯塔纳。

2022年 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦同意根据关于研究与和平利用太空合作的政府间协议共同探索太空。