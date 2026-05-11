哈通社5月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月11日，星期一

5月11日是阳历一年中的第131天，离全年的结束还有234（闰年则还有235）天。

世界各国/地区节日：

加拿大尼斯迦族日 是加拿大卑诗省尼斯迦族原住民的法定纪念日，定于每年5月11日。该节日旨在纪念2000年5月11日正式生效的《尼斯迦最终协议》。这份协议具有里程碑意义，它是卑诗省现代历史上第一个关于原住民土地权利的条约，正式赋予了尼斯迦族在纳斯河谷的自治权和领土所有权。每逢此日，尼斯迦族人会举行盛大的传统庆典，包括传统舞蹈、鸣鼓和宴会，庆祝民族主权的回归与文化传承的胜利。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1996年 哈萨克斯坦与伊朗签署关于里海问题的联合声明，强调里海及其资源属于沿岸国家，为区域资源开发奠定了法律基础。

1998年 哈萨克斯坦内务部组建“阿尔兰”特种部队，负责国家元首及到访政要的安全保卫任务。

2007年 国际法律家Rein Müllerson的《中亚》一书在穆赫塔尔•阿吾艾佐夫故居博物馆举行介绍仪式。

2010年 江布尔州拜扎克县萨热克梅尔乡为苏联英雄阿哈德尔•苏哈姆巴耶夫竖立纪念碑。

2010年 欧亚国立大学开设“盖达尔·阿利耶夫教室”，展示关于阿塞拜疆前总统及两国友好关系的珍贵文献。

2011年 库斯塔奈市加加入联合国“道路安全十年行动”，与全球各大城市同步开展交通安全宣传。

2013年 哈萨克与土库曼斯坦领导人共同出席“博拉沙克—赛尔赫特亚卡”铁路过境点开通仪式，并启动了两国间跨境光缆连接，打通了向南直达波斯湾的贸易与通信走廊。

2016 奥地利首都维也纳举行哈萨克斯坦电影周。

2017年 阿斯塔纳全面推行建筑二维码（QR码）管理系统，极大地优化了应急救援、快递邮政的精准定位服务。

2018年 国际突厥学院在塔什干推出哈萨克伟大诗人马赫詹·朱玛巴耶夫乌兹别克语选集。

2019年 哈萨克斯坦盲人选手穆斯塔芬·阿布莱在德国法兰克福赢得国际心算奥林匹克大赛冠军。

2020年 日本北海道林业研究所培育出名为“努尔苏丹”的新品种樱花，以此向哈萨克斯坦首都及两国友谊致敬。

2021年 在历史名城突厥斯坦，一座镌刻着21位哈萨克可汗名讳与生平的汗国纪念碑正式落成。

2023年 哈萨克斯坦动物学研究机构在卡拉干达州将52只隼放归大自然，积极履行生物多样性保护责任。

2024年 在哈萨克斯坦的斡旋下，亚美尼亚与阿塞拜疆外长在阿拉木图举行旨在达成和平协议的关键谈判，彰显了哈萨克斯坦作为国际调解中心的地位。