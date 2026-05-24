哈通社5月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

5月24日，星期日

5月24日是阳历一年中的第144天 （闰年第145天） ，离全年的结束还有221天。

世界各国/地区节日：

国际自然保护区日 每年由国际自然保护联盟发起下庆祝。自然保护区指相关法律建立的以保护生物多样性的环境、地质构造及水资源等自然综合体的核心区域。在自然保护区内，人类的各种活动受到不同程度的限制，以确保一区域内的保护对象保持无人为干预的自然发展状况。

欧洲公园日 每年5月24日为欧洲公园日，该节日由欧洲国家和自然公园联盟设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1933年 《哈萨克文学小说》刊物正式发行。

1996年 根据总统令，哈萨克斯坦国家学院农业研究中心正式成立。

2002年 纳扎尔巴耶夫被授予波兰“白鹰”奖章，以表彰其为两国合作关系做出的巨大贡献。

2007年 捷克赫拉德茨-克拉洛韦市举行哈萨克斯坦荣誉使馆开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦登山队成为了征服世界14座高峰的首支队伍，登山队最后一座征服的高峰为洛子峰，是世界第四高峰，海拔8,516米。

2012年 第五届阿斯塔纳经济论坛框架下哈萨克邮政公司同印度尼西亚邮政公司签署相互谅解备忘录。

2013年 克罗地亚首都萨格勒布市举行哈萨克斯坦自然风景照片展。

2016年 哈萨克斯坦完成核能物理研究所反应堆低浓化改造。

2019年 根据突厥议会各成员国国家元首通过的决议，为突厥世界国家发展作出巨大贡献的纳扎尔巴耶夫当选了突厥语国家合作委员会终身荣誉主席。

2020年 哈萨克斯坦选手大卫·德格佳列夫在举重世锦赛中以185公斤的成绩获得54公斤级冠军，打破亚洲纪录。

2023年 托卡耶夫总统赴莫斯科出席第二届欧亚经济论坛。

2023年 著名歌手迪玛希·库达依别尔艮在他的生日当天特别为所有歌迷呈献了他全新歌曲MV《生活》。这首作品生动地讲述了他从一开始走上艺术道路到成为当今知名艺人的人生和创作历程。