哈通社5月5日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结5月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

5月5日，星期日

5月5日是阳历一年中的第125天（闰年第126天），离全年的结束还有240天。

世界各国/地区节日：

国际助产士日 每年5月5日是国际助产士日。国际助产士日是国际助产士联合会于1992年5月设立的。该组织成立于1919年，目前拥有来自90个国家和地区的100多个成员协会。每天约有1000名妇女和近1万名新生儿死于孕期、分娩和产后阶段很大程度上可以预防的并发症。此外，每年有近300万名婴儿胎死腹中。如果有助产士在场提供服务，即可挽救其中许多生命。

欧洲日 在欧洲，欧洲日是庆祝欧洲和平和统一的纪念日，它包括两个完全不同定义的纪念日：5月5日纪念欧洲委员会成立，5月9日纪念欧洲联盟(EU)计划的提出。对欧盟而言，这一天也被称为舒曼日，以纪念法国外交部长罗伯特·舒曼提出舒曼计划的日子。

日本男孩节 每年5月5日是日本男孩节。人们会悬挂鲤鱼旗迎接男孩节。期盼孩子健康成长。为了祝福家中的男孩健康、快乐，这一天日本家家户户都会用纸或布做成色彩鲜艳、形状像鲤鱼的彩带，然后把这些彩带串在竹竿上，并和金色的风车绑在一起，挂在屋顶上。之所以这样做，是因为日本人相信鲤鱼最有精神和活力，希望家中的男孩都像鲤鱼那样，因此这一天又称为«鲤鱼日»。

世界手部卫生日 2009年，世界卫生组织决定将每年的5月5日确定为«世界手部卫生日»，旨在强调在医疗护理过程中提高医护人员手部卫生、减少医源性感染的重要性。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1918年 全国青年大会上《Jas azamat》青年组织成立。

1986年 阿克托别市为哈萨克女英雄阿利娅∙莫达古洛娃开设纪念博物馆。

1993年 关于咸海问题的国际研讨会在华盛顿世界银行总部举行。

1995年 苏联英雄、著名作家包尔詹•莫穆舍吾勒的纪念博物馆在其故乡江布尔州朱阿勒县开设。

2015年 哈萨克斯坦«Qazaq Air»航空公司成立。

2017年 土耳其VATAN日报发表纳扎尔巴耶夫总统署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》土耳其文版。

2018年 «亚萨韦遗产和突厥斯坦»国际展览在土耳其举行。

2021年 央行发行«朱班·莫勒达哈里耶夫100周年（JUBAN MOLDAǴALIEV.100 JYL）»纪念银币。