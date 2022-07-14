哈萨克斯坦6月份新车销售量超过1.2万

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，6月份，哈萨克斯坦经销商共销售11418辆新乘用车和轻型商用车，以及436辆卡车和公共汽车。

在俄罗斯新车供应中断的背景下，6月哈萨克斯坦本地化的汽车占总销量比例上升至83.5%，从数量上看，销量比2021年上半年增长9.2%。

6月份购买新车最多的地区依次是阿拉木图（3007辆）、努尔苏丹（2474辆）和奇姆肯特（1393辆）、卡拉干达（810辆）、库斯塔奈（712辆）、乌斯卡曼（460辆）、阿克托别（431辆）、巴甫洛达尔（369辆）、阿克套（335辆）和乌拉尔（324辆）。

其中，库斯塔奈的雪佛兰销量达到创纪录的4104辆（比去年同期增长35%），阿拉木图6月份的现代汽车销量为2529辆（+29.9%），起亚汽车稳居第三位，达1316辆（减少10.4%）。Lada经销商售出1112辆汽车（+8%）。丰田以756辆名列第五位最畅销品牌（-45.6%）。接下来依次为雷克萨斯（333辆；+120.5%）、奇瑞（312辆）、江淮（306辆）、EXEED（133辆）和雷诺（66辆）。

2022年6月十大最受欢迎车型：雪佛兰Cobalt（2535辆）、雪佛兰Nexia（1157辆）、现代途胜（727辆）、起亚狮跑（566辆）、现代伊兰特（530辆）、现代索纳塔（519辆）、拉达格兰塔（512辆）、起亚Soul（342辆）、丰田陆地巡洋舰普拉多（314辆）和现代圣达菲（301辆）。

此前有报道称，哈萨克斯坦经销商在5月份销售了8295辆乘用车和商用车。在2022年1-5月，哈萨克斯坦民众购买了39987辆新车、卡车和公共汽车，比去年减少了10%。

【编译：木合塔尔·木拉提】