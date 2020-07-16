6月份哈萨克斯坦民众共购买100多公斤金条

哈通社/努尔苏丹/7月16日 —— 据央行公布的数据显示，哈萨克斯坦民众6月份从国内二级银行和兑换点购买了总重达109公斤的1980块金条。

值得一提的是，当前黄金交易市场上的金条分为5个重量标准（5g、10g、20g、50g、100g），其中交易数量最多的是10g标准的金条。

据统计，2017年以来，哈萨克斯坦民众共购买总重为959公斤的28143块金条。其中，10g金条销量为1590块（27%）、5g为6180块（22%）、20g为5363块（19%）、100g为5908块（21%）、50g为3102块（11%）。

阿拉木图市民购买的黄金数量最多（占交易量的52%），其次是阿特劳（17%）和努尔苏丹（11%），而其他地区合计占总量的20%。

目前，国内主要从事实物黄金买卖交易的银行包括人民银行（Halyk Bank）、欧亚银行（Eurasian Bank）、朱桑银行（Jýsan Bank）、中央贷款银行（BankCenterCredit），以及各金融货币兑换机构网点。

截至2020年6月，1克黄金的售价为23 980.14坚戈。

【编译：小穆】