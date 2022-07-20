前6个月国家预算税收计划完成率达106.4%

哈通社/努尔苏丹/7月20日--据国家收入委员会发布的消息，2022年前6个月，国家预算的税收计划完成率为106.4%。

消息称，报告期内计划收入67180亿坚戈，实际收入71501亿坚戈，超计划4322亿坚戈。该数据与去年同期相比，增加 1.5倍或22810亿坚戈。

其中：

-共和国预算执行率为100.8%（按计划为47629亿坚戈，超计划376亿坚戈，总税收达48005 亿坚戈），与去年同期相比，增加1.6倍或 17225亿坚戈。

–地方预算执行率达120.2%（计划收入19551亿坚戈，实际收入23497亿坚戈，超计划3946亿坚戈），较2021年同期增长31.2%，即增加5584亿坚戈。

与2021年同期相比，共和国预算的最大收入为企业所得税6764亿坚戈（增加1.9倍），石油出口关税为4084亿坚戈（增加1.9倍），国产商品增值税3257亿坚戈（增加1.7倍），从第三国进口增值税1505亿坚戈（增加40.8%），从欧亚经济联盟国家进口增值税794亿坚戈（增加19.5%），矿产税709亿坚戈（增加35.1%）。

【编译：阿依波塔】