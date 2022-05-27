日本6月10日起恢复接纳访日游客

哈通社/努尔苏丹/5月27日--据共同社报道，日本首相岸田文雄26日表示，6月10日起恢复接纳访日外国游客。他在东京都内演讲时说：«今后也将观察情况，争取逐步像平时一样接纳。»为了防止新冠疫情扩大，初期将把对象限定为便于管理行程的、有导游等陪同的旅游团。日本目前仅允许国际航班在羽田等5个机场起降，岸田表示6月内也在新千岁、那霸两个机场重启。

这将是新冠疫情全球流行导致访日游客往来中断以来，时隔约2年解禁。政府将重振因新冠疫情而陷入低迷的地区经济。

政府从6月1日起，把每天入境人数上限从目前的1万人倍增至2万人。对于在检疫措施分类上属于传染风险最低的«蓝色»类国家和地区，包括日本人回国在内，免除入境时的检测和在家隔离。

截至本月26日，«蓝色»类有美国、英国、中国、韩国等98个国家和地区，相当于入境者的约8成。政府会随时调整对象国家和地区。

以观光目的入境日本的仅限«蓝色»类，在2万人额度内允许入境。对旅游团人数和国内移动不设限制。安排旅游的旅行代理店等被作为接纳责任人。

在解禁前，国土交通省24日以来开展测试，邀请美国和泰国等4个国家的旅行社相关人士等巡游观光地。目的是确认防疫对策以及发现阳性者时的联络途径等。近期将汇总面向住宿设施等行业的指导方针，对访日人员则要求戴口罩和消毒等。

访日人数在2018年突破了3000万人。但由于伴随新冠疫情的边境口岸措施和各国的跨境移动限制，2020年2月同比减少了58.3%。4月以后，减少99.9%的历史性暴跌持续。

外务省本月26日以感染人数趋于减少为由，把美国、英国和香港等36个国家和地区的传染病危险提醒从要求避免不必要非紧急出境的«二级»，下调为敦促充分注意的«一级»。