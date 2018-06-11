6月11日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/6月11日 -- 哈通社为各位读者总结6月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月11日,星期一

6月11日是阳历一年中的第162天，离全年的结束还有203（闰年则还有204）。

世界各国/地区节日：

卡美哈美哈国王日 每年六月，夏威夷人都要庆祝"卡美哈美哈国王日"（King Kamehameha Day）。庆祝活动之一是盛大的花车游行庆典。后人为纪念卡美哈美哈国王一世，把每年6月11日定为"卡美哈美哈国王日"。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1999年 哈萨克斯坦共和国《教育法》正式生效。

2010年 上海合作组织成员国元首理事会第十次会议在乌兹别克斯坦塔什干举行。会议后，哈萨克斯坦正式接任上海合作组织轮值主席国。

2013年 著名美国电视频道HBO制作了关于哈萨克斯坦职业拳击运动员戈洛夫金的纪录片。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳举行的第五届世界和传统宗教领袖大会。

2015年 哈萨克斯坦签署加入世贸组织议定书，正式结束了长达近20年的入世谈判。

【翻译：冰山】