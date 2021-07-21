哈国二级银行6月份向公民售出黄金124公斤

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 据哈萨克斯坦央行数据，2021年6月份哈二级银行及非银行兑换点共售出金条3 188根，总重量124.2公斤。

央行于2017年推出了针对公民的精制金条销售和回购计划。计划推出以来，共售出57 968根金条，总重为2.1吨。

实物黄金交易市场上的金条分为5个重量标准（5g、10g、20g、50g、100g）。其中交易数量最多的是10g标准的金条，占总销售额的30％，即17 435根金条。其次是100克的金条，售出12 801根（22％），20克金条售出11 624根（20％），5克金条售出9 336根（16％），50克金条售出6 772根（12％）。

我国金条购买量最多的地区是阿拉木图市、努尔苏丹市和阿特劳市。

金条是投资和积累储蓄的长期工具，确保金条市场流动性的主要因素是银行和非银行兑换处有能力随时向客户付款来回购金条。每根金条都带有保护元件（铸锭镜面、缩微文字和边缘浮雕），带有特殊涂层，可保护金条免受机械损坏，更容易检查包装是否打开。金条还配有质量证明。

目前，民众可在Halyk银行、欧亚银行、Jýsan银行、CenterCredit银行以及非银行兑换处买卖金条。

【编译：木合塔尔·木拉提】