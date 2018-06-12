6月12日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/6月12日 -- 哈通社为各位读者总结6月12日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月12日,星期二



6月12日是阳历一年中的第163天，离全年的结束还有202（闰年则还有203）。





世界各国/地区节日：



世界无童工日：2002年6月，在日内瓦召开的第90届国际劳工大会决定每年的6月12日定为"世界无童工日"，同时呼吁世界各国密切关注日益严重的童工问题，并采取切实有效的措施解决这一问题。



菲律宾国庆日（自1898年始）



俄罗斯日（俄罗斯的国庆日，自1990年始，该日是纪念鲍里斯·尼古拉耶维奇·叶利钦获选第一任俄罗斯总统的日子。）



巴西情人节：男友、女友日





这一天在哈萨克斯坦历史上：



1854年 西伯利亚哈萨克成立，其范围包括今天的阔科舍套、阿特巴萨尔、阿克莫拉和卡拉卡拉勒县，1867-1868年进行行政区改革时该区被撤销



1864年 沙俄侵略军占领突厥斯坦城，攻城战中，在俄军少校N·维罗夫金的命令下，俄军炮兵对亚萨维陵寝进行了炮击，导致这一著名的文物古迹受损



1934年 哈萨克斯坦作家协会第一次全会举行



1992年 哈萨克斯坦共和国同意大利建交



2009年 哈萨克斯坦首任总统智力学校发展专家咨询委员会第一次会议召开



2010年 在中国国家主席胡锦涛对哈萨克斯坦进行的国事访问框架下，贝纽-柏组伊-奇姆肯特天然气管道第二期工程及中亚-中国天然气管道扩建工程协议签署



2013年 哈萨克斯坦代表团出席在法国巴黎举行的国际会展局地153届大会；同年，面向全世界哈萨克同胞的网站 http://qazaq-alemi.kz/ 正式开通



2014年 俄罗斯联邦储蓄银行同2017阿斯塔纳世博会运营公司签署合作协议



2015年 哈萨克斯坦新能源领域企业参加阿姆斯特丹Power Gen大展



【编译：木合塔尔·木拉提】