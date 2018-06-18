中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:02, 18 六月 2018 | GMT +6

    6月18日，哈通社简报

    None
    None
    哈通社/阿斯塔纳/6月18日 -- 哈通社为各位读者总结6月18日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    6月18日,星期一

    6月18日是阳历一年中的第169天，离全年的结束还有196（闰年则还有197）。

    世界各国/地区节日：

    阿塞拜疆人权日 每年6月18日是阿塞拜疆人权日。2007年，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫曾签署命令宣布6月18日为阿塞拜疆人权日。

    摩尔多瓦历史学家日 该纪念日于1989年设立，旨在纪念摩尔多瓦历史学家协会成立一周年。

    中国端午节 端午节是中国民间的传统节日。2018年端午节是公历2018年6月18日。端午节是中国最繁忙的旅游佳节之一。在这段时间里，人们涌到城市参与各种与佳节相关的庆祝活动。

    这一天在哈萨克斯坦历史上：

    2006年 独立哈萨克斯坦第一颗地球静止轨道通信卫星"Kazsat"在拜科努尔航天发射场发射升空。

    2009年 乌拉尔地区发掘出属于公元前6-2世纪的历史文物。

    2012年 塔吉克斯坦著名作家的《劳动之主：纳扎尔巴耶夫是政治舞台上的辛勤工作者》一书正式发行。

    2013年 意大利巴勒莫举行题为"现代哈萨克斯坦的新投资机遇"的哈-意地区商业论坛。

    【翻译：冰山】

     

    标签:
    社会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!