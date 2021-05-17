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    15:58, 17 五月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦将从6月起对18段公路实施收费

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    哈通社/努尔苏丹/5月17日--2021年6月起，全国范围内将有18段公路成为收费路段。

    据哈萨克公路国有公司（QazAvtoJol）新闻消息，2020-2025年«光明之路 « 国家基础设施发展计划框架下，将对1.1万公里公路实施收费政策。

    6月起，将对其中总长为5800公里的18段公路实施收费。

    即将成为收费公路的18段公路分别为：

    希姆肯特-乌兹别克斯坦边界；乌拉尔-俄罗斯边界（萨拉托夫）；乌拉尔-俄罗斯边界（萨马拉）；俄罗斯边境（奥伦堡）-阿克托别；休钦斯克-彼得罗巴甫尔；奇姆肯特-克孜勒奥尔达；奇姆肯特-塔拉兹；塔拉兹-海纳尔；卡普恰盖-塔勒德库尔干；卡拉布塔克-克孜勒奥尔达；阿克托别-乌拉尔；阿特劳-别伊涅乌-乌兹别克斯坦边界；阿克套-别伊涅乌；库斯塔奈-俄罗斯边界（特罗伊茨克）；努尔苏丹-库斯塔奈；巴甫洛达尔-俄罗斯边界（鄂木斯克 ）；努尔苏丹-巴甫洛达尔；巴甫洛达尔-塞梅-卡勒巴套路段。

    每个路段的通行费取决于高速公路的技术类别。 例如，一级公路上，所有汽车均需付费，而在二级和三级公路上，仅需卡车付费。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 基础设施建设 黄金储备 交通运输
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