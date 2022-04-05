教科部长：哈萨克斯坦雅思英语水平考试平均成绩为6.1分

哈通社/努尔苏丹/4月5日 —— 哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊玛汗别托夫5日谈及哈萨克斯坦人民英语水平。

部长说：“众多媒体根据2021年的英孚英语水平指数（EF EPI）排名报道称，哈萨克斯坦是英语水平较低的国家。但是，该排名是根据英孚标准英语考试（EF SET）的成绩制定的。任何人可免费在线参加该考试，而考试过程中不识别应试者的身份，也不保证客观性。”

阿伊玛汗别托夫表示，哈萨克斯坦民众 2021年 在该能力考试中的平均分为426分（满分800分），较2020年提高14分。其中，努尔苏丹市的平均分为470分，而阿拉木图市的平均分为466分。

教科部长指出，雅思（IELTS）和托福（TOEFL）是根据听力、阅读、写作和口语能力进行全面测试英语水平的考试。考生也必须通过个人身份证明程序，并在考试组织方的监考下完成测试。

阿伊玛汗别托夫说，哈萨克斯坦民众2018年的托福考试平均分为82分、2019年为85分、2020年为86分。他强调，这是中亚国家当中最高的成绩。根据欧洲共同语言参考标准（CEFR），哈萨克斯坦民众的英语水平为B1级别。

部长表示，哈萨克斯坦民众2019年的雅思考试平均分为6.1分，领先于韩国（6.0）、中国（5.8）和乌兹别克斯坦（5.7）等多个国家。

【编译：小穆】