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    10:15, 21 六月 2022 | GMT +6

    全国6个地区新增20例COVID-19确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/6月21日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增20例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有7人自COVID-19中康复。

    新增的20例位于： 努尔苏丹市 - 2 阿拉木图市 - 12 奇姆肯特市 - 2 阿克莫拉州 -1 卡拉干达州 - 2 克孜勒奥尔达州 -1

    新康复7例位于： 努尔苏丹市 - 3 阿拉木图市 - 4

    根据哈萨克斯坦卫生部21日发布的消息，当前全国有205名患者在接受有关COVID-19的治疗。

    其中，47人住院接受治疗，158人接受门诊治疗（居家隔离）。

    住院患者中，4人的病情严重， 有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

    截至目前，全国累计新冠感染病例 1 305 982例，其中有1 292 169人痊愈出院，13 662名患者病逝。

    此外自2020年3月15日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 219例， 其中83 678例康复，5354名患者病逝。


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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