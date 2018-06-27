6月27日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- 哈通社为各位读者总结6月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月27日,星期三

6月27日是阳历一年中的第178天，离全年的结束还有187（闰年则还有188）。

世界各国/地区节日：

吉布提独立日 吉布提独立日为6月27日。1977年6月27日吉布提宣告独立，成立共和国。吉布提共和国位处于红海的南咽喉，与厄立特里亚、埃塞俄比亚、索马里接壤，和也门共和国的亚丁港隔红海相望。

塔吉克斯坦国家团结日 每年6月26日为塔吉克斯坦国家团结日。塔吉克斯坦共和国，简称塔吉克斯坦，中亚国家之一，位于阿富汗、乌兹别克、吉尔吉斯和中国之间。哈萨克斯坦和塔吉克斯坦于1993年1月7日建立外交关系。

乌兹别克斯坦新闻工作者日 每年6月27日是乌兹别克斯坦新闻工作者日，自1994年开始庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

2005年 哈萨克斯坦在世界海关组织第105/106届理事会年会上当选世界海关组织政策委员会成员。

2009年 哈萨克斯坦隶属总统国家管理学院与法国巴黎国家行政学院签署合作备忘录。

2011年 "哈萨克斯坦担任伊斯兰合作组织轮值主席国"纪念钞票正式发行。

2012年 哈萨克斯坦-德国经贸合作政府间工作组第6次会议召开。

2012年 哈萨克斯坦与韩国建交20周年之际，国内4个城市举行"韩国电影节"活动。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统同前意大利总理马泰奥·伦齐共同出席在米兰举行的哈萨克斯坦-意大利商业论坛。

2015年 哈萨克伟大诗人阿拜·库南巴耶夫诞辰170周年之际，哈萨克斯坦驻华使馆与北京金台艺术馆共同举办"阿拜诗朗诵"纪念活动。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席米兰世博会哈萨克斯坦国家馆日开幕仪式。

【翻译：冰山】