日本6月起上调单日入境人数上限至2万人

哈通社/努尔苏丹/6月1日-- 据共同社报道，日本政府6月1日起放宽新冠防疫的边境口岸措施，将单日入境人数上限从1万上调到2万人，10日起时隔约两年恢复接纳外国游客。首相岸田文雄5月31日在官邸向媒体表示期待称：«能享受日元贬值好处的海外客人恢复访日，对地方经济而言有着很大意义。»

为了防止与海外的往来增加会导致疫情蔓延，岸田表示7日将公布为旅游行业制定的指针。关于国际线班机的起降，岸田表示除6月内重启的新千岁、那霸两座机场之外，«例如仙台等其他地方机场也将在与地方政府协调后，依次推进恢复接纳国际航班»。

配合上调入境人数上限，6月1日起还将放宽检疫措施。按照疫情风险由低到高把国家和地区分为«蓝»«黄»«红»三类，«蓝»色国家和地区在入境时无需检测且不用隔离；«黄»色则要求在入境时检测并在家隔离三天，仅限接种3剂疫苗的人可免除；«红»色在入境时需进行检测并在检疫所指定设施隔离3天，接种3剂疫苗的人允许在家隔离。

6月10日起的访日游客入境在上限2万人的框架内实行，对象为«蓝»色类别的美国、中国等98个国家和地区，仅限有导游同行的团队游。

政府期待放宽边境措施能带动疫情中下滑的经济走向复苏。5月下旬开始的访日团队游实证项目中发现1名游客感染了新冠。政府将汇总住宿设施等行业用的指针，控制疫情蔓延风险。