英吉利海峡又现移民船倾覆悲剧：6人死亡2人失踪

哈通社/阿斯塔纳/8月14日--据中新网报道，当地时间12日，英吉利海峡发生移民船倾覆事故，已有6人死亡，2人失踪，另有数十人获救。

据报道，该船试图横渡英吉利海峡，从法国前往英国，途中不幸发生倾覆。

救援行动于当地时间12日早6时左右展开，当时有大量难民船同时横渡海峡。救援人员救起59人，获救者大多数为阿富汗人，此前官方认为可能仍有2人失踪，但已停止对失踪者的搜救。

此外，救援人员在法国沿海小镇桑加特发现了其他几名遇难移民的遗体。

据英国海岸警卫队表示，在12日的另一起移民船事故中，英国边境部队的船只和两艘救生船救下了所有船上的移民。

据报道，法国和英国之间的英吉利海峡是世界上最繁忙的航道之一，水流强劲，驾驶小船通过海峡非常危险。而移民船通常还会超载，很难安全行驶，其试图登上英国海岸时还面临被海浪拍打的风险。

2021年11月，曾有27名移民在试图横渡英吉利海峡时因小艇漏气而遇难，该事故为英吉利海峡死亡人数最多的移民船难事故。

路透社报道称，英国政府数据显示，2023年已有超过1.6万名移民穿越英吉利海峡，仅过去一周就有超过1100人穿越海峡抵达英国。2023年的前3个月，大多数渡海移民来自阿富汗、印度、伊朗或伊拉克。