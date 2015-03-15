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    20:47, 15 三月 2015 | GMT +6

    哈吉交界处发生6.3级地震 阿拉木图市有明显震感

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    哈通社阿斯塔纳3月15日电，据教育和科学部科学委员会地震实验小组发布的消息，阿斯塔纳时间15日20时在哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦交界处山区发生里氏6.3级地震，震中位于阿拉木图市以南22公里处、阿拉木图州境内（北纬43.00度，东经76.91度），震源深20公里。阿拉木图市发现4-5级震感（根据MSK-64标度）。（编译：吴然）

    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 地震 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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