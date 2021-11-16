首都将有6.3万未成年人接种辉瑞疫苗

哈通社/努尔苏丹/11月16日 – 据阿特梅肯商业网（inbusiness.kz）消息，首都努尔苏丹市医疗机构和学校已开始为相关人群提供辉瑞疫苗的接种服务。

根据哈萨克斯坦首席卫生医师发布的辉瑞疫苗接种指南规定，用于预防2019冠病病毒的这款疫苗，将被用于为12岁以上青少年、孕妇（孕期16周至37周）、产后42天的哺乳期妇女提供接种。

目前首都已有6名15~17岁之间的未成年人接种辉瑞疫苗。

统计显示，首都范围内，总计有9.3万余人属于辉瑞疫苗接种人群，其中6.3万为未成年人，2.8万为哺乳期妇女，此外还有5000多名孕妇。

上述人员只有在首都各所学校设置的疫苗接种站点，以及指定的医疗机构内，才可以接种辉瑞疫苗。

值得一提的是，目前辉瑞疫苗是哈萨克斯坦境内唯一获准为未成年人和孕妇提供接种的2019冠状病毒疫苗。

哈萨克斯坦当前为公民提供的其他几款用于预防2019冠状病毒的疫苗分别是：俄罗斯卫星V、国产Qazvac、阿联酋产Hayat-Vax和中国 CoronoVac和Sinopharm疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】