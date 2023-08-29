台风“苏拉”已致菲律宾超6.3万人受灾

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--据中新网报道，截至29日8时，今年第9号台风«苏拉»共导致该国超6.3万人受灾，其中2.4万人被转移至临时避难场所。

菲国家气象局发布的简报显示，截至当天11时，«苏拉»行进至菲律宾北部卡加延省阿帕里以东180公里处海面上，中心最大持续风力为每小时155公里，瞬时风力每小时190公里。«苏拉»正以每小时10公里的速度向西北方向缓慢移动。此外，菲北部巴坦群岛省、巴布延群岛等地已挂起3号风讯。

受台风影响，菲全国共有28所房屋及6处基础设施受到不同程度损毁，目前仍有至少12条公路和12座桥梁无法通行。全国有40座城镇遭遇断电，其中7座城镇供电仍未恢复。此外，5座城镇宣布停工，9座城镇宣布暂缓开学。

菲总统马科斯早些时候向公众保证，政府已做好准备应对«苏拉»。菲民防局28日晚在一份声明中称，政府已成立包括搜救、卫生、通信、后勤等在内的11个应急小组，以系统性应对台风影响。

菲国家减灾委通报的数据显示，截至29日8时，菲社会福利和发展部及各地方政府等已向受灾地区提供了价值近98万比索的援助物资，包括家庭食品包、卫生包、睡袋等。