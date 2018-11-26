伊朗6.4级地震受伤人数增至361人

哈通社/阿斯塔纳/11月26日 -- 据中新社报道，伊朗西部克尔曼沙阿省当地时间25日发生里氏6.4级地震。伊朗媒体消息称，目前地震受伤人数已增加到361人。

据伊朗地震中心消息，地震发生于当地时间25日20时07分，震中位于东经45.70度、北纬34.38度，震源深度7公里。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引克尔曼沙阿省省长巴兹万德的话报道说，此次地震的震中位于克尔曼沙阿省萨尔波勒扎哈卜市附近，该市震感强烈，部分房屋倒塌。震区通讯和电力中断，部分天然气管道破裂。当地政府已启动应急措施。

伊朗伊斯兰共和国通讯社稍早时候报道称，地震在克尔曼沙阿省造成至少210人受伤。伊朗法尔斯通讯社后又援引克尔曼沙阿省省长发布的声明报道称，该省三个城市在地震中受伤人数已增加到361人，声明还称，"幸运的是，目前没有收到遇难者报告"。当地医院的消息则称，受伤人数已超过500人。



此次地震伊拉克、科威特和以色列均有震感。伊拉克媒体Rudaw报道，伊拉克库尔德自治区(库区)紧急情况协调联合中心发布声明称，发生在两伊边界的该地震造成库区1人遇难，43人受伤。

伊朗当地媒体还报道称，由于地震发生时大多数人尚未入睡，能够迅速逃离。在地震发生后，不少惊魂未定的民众跑出家门，上街避难。医院方面消息称，大多数伤者伤情并不严重，很多是逃离时受伤。

伊朗政府消息称，目前已有十几支救援队被派往震区救援。