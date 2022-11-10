未来三年哈国将投入6.5万亿坚戈资金增强国防能力

哈通社/阿斯塔纳/11月10日 – 哈萨克斯坦未来三年内将拨款6.5万亿坚戈，以增强国防保障能力。

在10日召开的议会参议院全体会议上，政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫向议员们就《2023~2025年共和国预算》法案进行了介绍。

财政部长表示，根据这一指向未来三年的预算法案，国家预算将在规定的期限当中，向经济、国防、社会保障等多个领域投入资金提供支持。

其中，为确保对经济领域发展的支持，三年内计划向该领域投入6.1万亿坚戈拨款。其中，2023年将拨款2.5万亿坚戈。

这些拨款将被用于发展交通基础设施、饮用水供应设施和天然气设施的建设，此外还有对创业，特别是中小企业发展的扶持。

与此同时，为确保加强哈萨克斯坦的国防力量，未来三年，将从预算中向国防领域拨款6.5万亿坚戈。其中，2023年将投入2.3万亿坚戈。

加玛吾巴耶夫表示，针对地方的支持是当前促进国家发展的重要方针之一。而此次提出的三年预算计划中，将为地方在三年内投入16.1万亿坚戈资金，其中2023年将投入5万亿坚戈。

根据财政部长的介绍，预算草案中提供了 3.7 万亿坚戈的定向转移支付，其中 2023 年为 1.1 万亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】