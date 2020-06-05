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    12:25, 05 六月 2020 | GMT +6

    欧佩克+部长级会议将于6月6日举行

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    哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 欧佩克+部长级会议将于6月6日举行。此前，俄罗斯和沙特阿拉伯与伊拉克达成了减少石油产量的协议。

    欧佩克秘书处宣布将于6月6日组织举办欧佩克+国家部长级会议。

    值得一提的是，近期关于欧佩克+会议的举办问题，在与会国家之间出现了较大的分歧。在俄罗斯于沙特就延长减产协议一个月达成协议后，双方曾建议在6月4日举行会议。主要的分歧在于对伊拉克等国未能完成减产承诺的争议。

    根据欧佩克+协议，相关国家必须在5月和6月内每日减少970万桶的石油产量。

    其中，伊拉克的配额为100万桶。 换句话说，该国需要将产量减少到360万桶。据彭博社报道，伊拉克仅完成了该计划的一半。

    分析人士称，在欧佩克+会议上，能源联盟«可能»会同意将减少石油日产量970万桶的承诺从7月延长至9月。

    与今年3月沙特-俄罗斯价格战之前的会议不同，分析人士认为，能源联盟主要成员国的情绪现在要积极得多，所有主要产油国的领导人都一致认为有必要继续合作。

    根据此前的协议，欧佩克+国家承诺在5月和6月将石油日产量减少970万桶。从7月到2020年底，减产量将逐渐减少到770万桶/天，从2021年1月到2022年4月将减少到580万桶/天。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    能源 石油 欧佩克 黄金储备
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