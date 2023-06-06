哈通社6月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 -- 哈通社为各位读者总结6月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月6日，星期二

6月6日是阳历一年中的第157天 （闰年第158天） ，离全年的结束还有210天。

各国/地区节日

哈萨克斯坦财政警察日 该节日主要旨在纪念1994年6月6日，根据政府决议，财政部税务厅税务警察局的成立。2011年10月20日，根据哈萨克斯坦总统164号命令，确定6月6日为财政警察日。

瑞典国庆日 国庆日是瑞典在每年6月6日庆祝的全国节庆。这个节庆之前被称为古斯塔夫·瓦萨日（瑞典语：Gustav Vasas dag）和瑞典国旗日（svenska flaggans dag），直至1983年瑞典国会才把它正式定为国庆日。哈萨克斯坦共和国与瑞典于1992年建立外交关系。

普希金诞辰日 每年的6月6日是俄国诗人普希金的诞辰日，也是联合国确定的«俄语日»。俄语是联合国六种官方语言之一。为支持和发展语言文化多样性，在2010年2月举行的联合国会议上，通过了举办联合国官方语言日的决定，并将6月6日定为«俄语日»。亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金（1799年6月6日－1837年2月10日）是俄国著名的文学家、被许多人认为是俄国最伟大的诗人、现代俄国文学的奠基人。19世纪俄国浪漫主义文学主要代表。被誉为«俄国小说之父»。

玻利维亚教师节 每年6月6日是玻利维亚教师节。该节日以纪念1840年6月6日出生的玻利维亚教育家、作家、历史学家Modesto Omiste Tinajeros。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1945年 世界首个煤矿矿用挖掘机在卡拉干达进行了测试。

2001年 阿斯塔纳市举行«莫斯科文化周»活动。

2001年 江布尔州江布尔县为哈萨克著名诗人江布尔·贾巴耶夫设立纪念碑。

2009年 土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行哈萨克斯坦文化周活动。

2011年 哈萨克斯坦政府和马来西亚政府签署关于建设外交代表处的土地分配协议。

2012年 上海合作组织成员国元首理事会第十二次会议在北京举行。

2017年 纳扎尔巴耶夫文集中文版首发仪式在阿斯塔纳举行。

2017年 题为«美丽哈萨克斯坦•美丽中国--‘丝绸之路经济带’与‘与光明大道’对接的伟大实践»的哈中两国大型图片展在首都和平和谐宫举行，由哈萨克国际通讯社与《人民画报》杂志社共同承办。