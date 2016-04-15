中国一季度经济增速降至6.7% 房地产投资反弹

哈通社北京4月15日电（记者萨德克•阿克加诺夫）中国国家统计局15日发布数据称，今年一季度中国国内生产总值158526亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。

这一数字创下2009年一季度以后中国经济季度增幅的新低。

官方统计数据称，一季度中国固定资产投资同比增长10.7%，增速比上年全年加快0.7个百分点，其中房地产开发投资17677亿元，同比增长6.2%，增速比

上年全年加快5.2个百分点。和去年不同的是，一季度中国的住宅投资、房屋新开工面积、商品房销售面积都出现了一定程度增长。但房地产开发企业土地购置面积仍然下降。



中国的进出口一季度仍然呈现收缩态势，进出口总额同比下降5.9%，其中，出口下降4.2%，进口下降8.2%。但3月进出口总额出现了8.6%的增长，其中，出口增长18.7%，进口下降1.7%。



中国媒体引用中国国家发改委新闻发言人赵辰昕的话称，中国一季度经济出现了一些"积极变化"：一是投资增速有所回升；二是价格总水平有所回升；三是企业利润由降转升；四是房地产市场交易量明显回升；五是财政收入增速回升；六是市场预期有所回升。



2015年中国的季度经济增速分别为，一季度增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%。（编译：金桥）