6月7日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 哈通社为各位读者总结6月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

6月7日,星期四

6月7日是阳历一年中的第158天，离全年的结束还有207（闰年则还有208）。



各国/地区节日

挪威独立日 1905年6月7日，挪威议会宣告瑞典-挪威联盟解体。经过瑞典和挪威多月的协商，瑞典终于在同年10月26日承认挪威为独立的立宪.... 挪威认为在这僵局中，两国联合形同解体，并以6月7日为独立日。

阿根廷新闻工作者日 每年6月7日是阿根廷新闻工作者日。这一专业节日于1938年设立，旨在纪念1810年6月7日，Gazeta de Buenos Ayres阿根廷爱国报首期发行。

法加斯塔，以便取得当地盛产的硝石的开采权。秘鲁与玻利维亚缔有同盟条约。秘鲁遂出兵援助玻利维亚。于是秘鲁、玻利维亚同智利进行一场长达4年的战争，史称"硝石战争"或"太平洋战争"。1880年6月，秘鲁与智利激战于秘鲁的阿里卡。6月7日，上校弗朗西斯科·博洛涅率部与智利军队展开激战，弗朗西斯科·博洛涅在保卫祖国的战斗中牺牲。以后每年6月7日秘鲁军队的新兵都在这一天向国旗宣誓，表示誓死保卫国家主权和领土完整的决心。所以这一天也被称为"向秘鲁国旗宣誓效忠日"，或"宣誓效忠日"。有些年，参加宣誓活动的不仅有军人，还有政界人士和平民百姓。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1924年 《阿克托别报》哈萨克文版首期正式发行。

1994年 纳扎尔巴耶夫总统首次在报刊上发表关于建立欧亚国家联盟的计划。

2002年 纳扎尔巴耶夫总统同俄罗斯总统普京在圣彼得堡举行双边会谈，并签署关于建立"KazRosGas"联合企业的相关协议。

2011年 美国国家美术馆举行题为"遗产遗迹：从古老时代到现在哈萨克斯坦"的古代艺术展开幕仪式。

2011年 第7届世界伊斯兰经济论坛在阿斯塔纳拉开帷幕。

2012年 上海合作组织成员国元首理事会第12次会议在北京举行。

2017年 中国著名演员成龙出席在阿斯塔纳举行的"中国电影展"。

2017年 哈萨克斯坦著名拳手戈洛夫金开设了以他的名字命名的综合体育馆。

2017年 突厥斯坦市在独联体著名历史古城排名中位列榜首。

【翻译：冰山】