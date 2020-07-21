6月份哈萨克斯坦通胀率为7%

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦央行20日发布消息称，2020年6月份，哈萨克斯坦通胀率同比上升7%。其中，食品价格上涨11.1%，是推升通胀的主要因素。

统计显示，6月份哈食品价格涨幅已从4月份的1.9%降至0.5%。涨幅较大的包括水果（+23.0%）、通心粉（+15.3%）、肉及肉制品（+14%）、面包及谷物（+13.5%）、鱼及水产（+11.7%）。

统计期内，有偿服务价格涨幅为3%；非食品价格涨幅为5.4%。

年初以来，非食品价格单月涨幅始终保持在0.5%以内。 隔离条件下居民消费需求萎缩，以及疫情形势下居民收入减少导致购买力下降，是抑制非食品价格上涨的主要因素。

居民通胀预期保持稳定。6月份，居民对未来一年的通胀预期为5.4%。认为未来一年通胀率将保持现有水平或有所加快的受访者占比从5月份的54%降至43%。

央行认为6月份通胀率符合此前预期，预计下半年通胀率有望继续上升，全年通胀目标区间为8%-8.5%。

考虑到实施强化隔离措施产生通缩效应，且上半年GDP增速大大低于预期，全年通胀率可能逐步放缓至原定4%-6%的目标区间上限。

央行认为，2020年主要通胀风险在于财政和准财政刺激措施可能推升通胀水平，供应链断裂可能导致供给下降，坚戈汇率走低可能导致进口商品价格上涨。

【编辑：木合塔尔·木拉提】