财政部：国家预算收入达到6.8万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/11月10日--哈萨克斯坦财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在政府例行会议上表示，根据2020年前10个月的结果，国家预算收入达到6.8万亿坚戈。

财政部长在政府例行会议上说：“根据初步数据，2020年前10个月的国家预算绩效指标如下：国家预算收入达到6.8万亿坚戈，完成了计划的94.7％。共和国预算收入达到4.264万亿坚戈，完成了计划的86.5％。”

未完成收入计划的总额为6670亿坚戈。 未完成收入计划的主要金额是增值税和企业所得税。

据部长介绍，以下因素影响了征得的企业所得税减少：

-主要出口商品价格平均下降了12.5％；

-今年前9个月，商业活动不活跃的纳税人人数有所增加，与年初相比增加了8100人，其中包括法人实体4800人；

-来自二级银行的收入减少了118亿坚戈。

征得的增值税有所减少的主要原因是：

-增值税退税额比去年同期增加了54.4％，即增加了1921亿坚戈；

-其次，根据电子发票信息系统的数据，销售营业额减有所减少。其中跌幅最大的是采矿业，与去年同期相比营业额下降了32.6％，即4.3万亿坚戈；

-哈萨克斯坦与第三国之间的贸易额与2019年前9个月相比减少13.2％，哈萨克斯坦与欧亚经济联盟国家之间的贸易额与2019年前8个月相比减少了12.2％。

与此同时，地方预算收入完成了计划的113％，达到2.49万亿坚戈。总体而言，超出计划的金额为2860亿坚戈。其中，税收增加了2640亿坚戈。

“全国各州的地方预算都超额完成了收入计划。值得一提的是，最近通过了2020年国家预算修正法案，该预算修订了税收和非税收收入计划。财政部的主要任务是确保全面执行修订后的收入计划。”财政部长总结道。

【编译：阿拉依】