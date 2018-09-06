日本北海道6.9级地震造成1人死亡

哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 据日本气象厅6日消息，日本北海道当天凌晨发生6.7级地震。

震中位于北海道北部，剧烈摇晃导致土崩，部分地区断电，至少有一人死亡，48人受伤，还有20人失踪。当地的铁路和航空服务也暂时中断。

地震发生当下，包括北海道的新千岁机场、札幌市、苫小牧市与都感受到剧烈摇晃，接着许多灯光熄灭，城市陷入黑暗。

地震发生在日本时间星期四清晨三点左右，震央位于北海道胆振地区中东部，震源深度37公里。地震造成大规模停电，估计有300栋建筑失去电力供应，不少地方电信通讯也被中断，许多房屋建筑受损。

地震也将室内震得一团乱，北海道阿比拉町的小镇办公室里，天刚亮员工就已经在混乱的办公室中接听电话，处理善后。

至少有四个地区发生土崩，多间房屋坍塌，约有10人被送往医院，其中一人伤势严重。

位于北海道泊村的核电站也遭遇停电，当地官员说已在第一时间安全地冷却燃料棒，没有辐射外泄疑虑。

首相安倍晋三清晨六点进入办公室坐镇，成立紧急指挥中心，并调派2万5000名自卫队人员进入灾区。

地震过后仍有多起余震，日本气象厅表示，这次地震可能引发震中附近地区海面潮位波动，但没有引发海啸的风险。

【编辑：木合塔尔·木拉提】