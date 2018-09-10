美国地质调查局：新西兰发生6.9级地震

哈通社/阿斯塔纳/9月10日 -- 据美国地质勘探局网站消息，新西兰时间9月10日下午16时19分左右，新西兰北岛以北海域发生6.9级地震，距离陶朗加763公里，震源深度134.2公里。

据悉，最初的震级为7.0级，随后调整为6.9级。

【编译：小穆】