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12:11, 10 9月 2018 | GMT +6
美国地质调查局：新西兰发生6.9级地震
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哈通社/阿斯塔纳/9月10日 -- 据美国地质勘探局网站消息，新西兰时间9月10日下午16时19分左右，新西兰北岛以北海域发生6.9级地震，距离陶朗加763公里，震源深度134.2公里。
据悉，最初的震级为7.0级，随后调整为6.9级。
【编译：小穆】
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