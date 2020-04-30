又有6名田吉兹油田员工确诊COVID-19

哈通社/阿特劳/4月30日 -- 确诊感染新冠病毒的田吉兹油田员工总数已达71人。

据阿特劳州国家紧急状态保障指挥部消息，4月29日，该州共新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例7例，其中6例为田吉兹油田承包商员工。

据悉，这六名确诊病例均为男性，分别出生于1963年、1969 年、1988年、1989年（2人）、1990年。

上述六人由于曾与确诊患者有过接触史，因而根据要求被安置在隔离设施中并接受了相关的检测，检测结果显示他们均已感染，目前症状较轻，已被转入病院接受治疗。

阿特劳州曾于26日通报称，该州境内有9名田吉兹油田员工确诊感染新冠病毒。

截至目前，田吉兹油田员工中已有71人确诊感染新冠。

从4月初开始，田吉兹油田项目承包商出于保障油田工作人员健康的目的，着手实施了员工撤离计划，预计将分批从油田项目撤离1.7万人。

暂时性的撤离工作正在有序进行当中。

田吉兹雪弗龙公司表示，撤离员工与当前石油市场形势无关，目的是保护员工健康安全。员工撤离不会影响油田生产活动，石油产量不会减少。

值得一提的是，截至4月30日，阿特劳州累计确诊新冠病例135例，其中60例已治愈出院。

【编译：木合塔尔·木拉提】