全球疫情：日增确诊超60万例 累计逾2.22亿例

根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间9月8日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例222527184例，累计死亡病例4596860例。

全球单日新增确诊病例609171例，新增死亡病例9190例。

数据显示，美国、印度、英国、伊朗、土耳其是新增确诊病例数最多的五个国家。

俄罗斯、印度、美国、伊朗、印度尼西亚是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例41038326例，累计死亡病例667920例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例184840例，新增死亡病例1395例。

据印度卫生部7日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至33058843例。在过去24小时内，印度新增确诊病例31222例；新增死亡病例290例，累计死亡病例达441042例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网7日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例17425例，累计确诊7047880例，新增新冠肺炎死亡病例795例，累计死亡188785例。

截至9月8日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达824 118人 。