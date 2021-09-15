全球疫情：全球日增确诊超60万例 累计逾2.26亿例

哈通社/努尔苏丹/9月15日--根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间9月15日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例226549521例，累计死亡病例4660855例。

全球单日新增确诊病例608179例，新增死亡病例9764例。

数据显示，美国、土耳其、印度、英国、伊朗是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、巴西、马来西亚、伊朗是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国累计确诊新冠肺炎病例42244105例，累计死亡病例681998例。与前一日同时间数据相比，美国新增确诊病例230775例，新增死亡病例2711例。

据巴西卫生部官网最新数据，截至当地时间9月14日，巴西单日新增新冠肺炎确诊病例13406例，累计确诊病例达21019830例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网14日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例17837例，累计确诊7176085例，新增新冠肺炎死亡病例781例，累计死亡194249例。

据俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫官网14日消息，俄总统普京表示，因在其周围人中发现新冠病毒感染病例，他应遵守自我隔离制度。此前一天，普京在与残奥运动员交流时称，他周围许多人感染了新冠病毒。他指出，应当弄清楚究竟发生了什么，他还表示，认为自己很快需要去隔离。