全球疫情：日增确诊超60万例 累计逾2.5亿例

哈通社/努尔苏丹/11月19日-- 根据Worldometer实时统计数据，截至努尔苏丹时间11月19日4时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例256264695例，累计死亡病例5145541例。

全球单日新增确诊病例643994例，新增死亡病例8540例。

数据显示，美国、德国、英国、俄罗斯、波兰是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、墨西哥是新增死亡病例数最多的五个国家。

据外媒综合报道，美国累计确诊新冠肺炎病例48371075例，累计死亡病例788865例。与前一日同时间数据相比，美国新增确诊病例122229例，新增死亡病例1331例。

当地时间11月18日，据德国疾病控制和预防机构罗伯特·科赫研究所（RKI）的最新统计数据显示，在过去24小时，德国新增新冠肺炎确诊病例65371例，首次超过6万例，并再次刷新大流行暴发以来的最高纪录；新增相关死亡病例264例。

当地时间11月18日，根据英国卫生和社会保障部公布的最新疫情数据，过去24小时，英国新增新冠肺炎确诊病例46807例，累计确诊9721916例；新增死亡病例199例，累计死亡143559例。

据俄罗斯新冠病毒防疫官网18日公布的最新数据，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例37374例，累计确诊9219912例，新增新冠肺炎死亡病例1251例，累计死亡260335例。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增1 125例新冠确诊病例，当天共有1 554名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计新冠感染病例961 734例，其中有922 753人痊愈出院，12 517人病逝。



