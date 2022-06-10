全球疫情：全球日增确诊超60万例累计逾5.3亿例

哈通社/努尔苏丹/6月10日 —— 据世卫组织网站数据，截至欧洲中部时间9日17时10分(北京时间23时10分)，全球确诊病例较前一日增加605118例，达到531550610例；死亡病例增加1539例，达到6302982例。

美洲：纽约市将解除2岁至4岁学生口罩令

据当地媒体报道，美国纽约市市长埃里克·亚当斯当地时间9日宣布，从13日开始，在纽约市公立学校和其他市政府运营的设施中，2岁至4岁学生的戴口罩强制令将被取消，学生可自愿选择是否佩戴口罩。

《纽约时报》在报道中指出，纽约市官方认为相关数据显示新增确诊病例数正在稳步下降，纽约最新一轮新冠病毒感染高峰有所消退。但纽约市官方依旧强烈建议所有年龄段人群在室内佩戴口罩。

据约翰斯·霍普金斯大学数据，截至美东时间9日17时21分，美国累计有85302488例确诊病例、1010747例死亡病例。两项数据与24小时前相比，新增130878例确诊病例、400例死亡病例。

欧洲：俄卫生部长称全球超5亿人已接种“卫星V”新冠疫苗

据俄罗斯卫星通讯社9日报道，俄罗斯卫生部长米哈伊尔·穆拉什科表示，全球超过5亿人已经接种“卫星V”新冠疫苗。

俄罗斯卫星通讯社9日报道说，俄新冠病毒疫情防控指挥部向记者表示，过去24小时，俄新增新冠病毒感染病例3774例，累计达18365879例；新增死亡病例77例，累计达379813例。

亚洲：印度推出首款动物用新冠疫苗

据印度卫生部10日数据，过去24小时，全国新增7584例确诊病例，累计达43205106例；新增24例死亡病例，累计达524747例。最近一段时间以来，印度单日新增确诊病例数有缓慢上升的趋势。

印度新德里电视台报道说，印度农业部部长纳伦德拉·辛格·托马尔9日发布了该国首款动物用的新冠疫苗“Anocovax”。印度农业研究委员会在一份声明中表示，该疫苗可有效应对德尔塔毒株和奥密克戎毒株，且对狗、狮子、豹子、老鼠和兔子都是安全的。

纳伦德拉·辛格·托马尔认为这是一项重要成就，显示出印度在独立研制疫苗方面有了更强的能力。

据韩联社10日消息，韩国国务总理韩德洙当天主持召开相关会议，表示政府将开展大规模调查，系统地分析新冠后遗症的原因和症状。韩德洙指出，虽有很多人经历了新冠后遗症，但相应的调查研究工作并不充足。政府将基于调查结果制定新冠后遗症治疗指南。

韩国中央防疫对策本部10日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增确诊病例9315例，累计确诊1820.965万例；新增死亡病例18例，累计死亡24341例，平均致死率为0.13%。

据日本共同社9日报道，相关专家指出，日本新增感染人数呈持续减少趋势。截至7日的最近一周，全国确诊人数为前一周的七成，已是连续第3周下降。

日本政府10日重启了访日外国游客的入境手续。目前，日本接纳来自中国、韩国、美国等感染风险较低的98个国家和地区的入境游客。不过，为彻底落实戴口罩、买保险和行程管理等防疫政策，目前仅限有带团导游同行的旅游团入境日本。日本政府希望，重新接纳访日游客可以重振地区经济。

日本政府10日在内阁会议上敲定了2022年版《交通政策白皮书》。其中称受疫情影响，乘客数量减少，国内铁路与公交车企业收益大幅恶化。受远程办公日益普及等因素影响，人们的意识发生转变，国内交通需求也有可能无法恢复到疫情前水平。

全日空航空公司9日宣布，在东京羽田机场起降的本公司国内航线7月起将恢复正常运行。此次羽田机场起降航班恢复正常运行后，全日空航空公司在7月至8月的国内所有航线飞行率将恢复到疫情前的94%至95%。

从6月10日开始，尼泊尔12岁至17岁的人群将开始接种新冠疫苗加强针。此前，尼泊尔只允许18岁及以上的人群接种加强针。截至目前，尼泊尔12岁以上的目标人群中，已有85.6%的人接种了疫苗。尼泊尔卫生与人口部表示，正在准备为5岁以下儿童接种疫苗。

非洲：非洲累计有超1168万例确诊病例

据非洲疾控中心数据，截至9日，非洲累计有11680646例确诊病例、253558例死亡病例。





来源：中新社