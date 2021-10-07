今年哈医保基金为600台复杂手术支付近24亿坚戈费用

哈通社/阿拉木图/10月7日 – 每年哈萨克斯坦医疗机构都会进行数百台针对儿童患者的高科技条件下的复杂手术。

据哈萨克斯坦社会医疗保险基金消息，2021年1~8月期间，国内医疗机构共开展了582台复杂手术，国家社会医疗保险体系承担了手术需要的24亿坚戈费用，平均每台手术的花费在400万坚戈左右。

哈萨克斯坦医疗机构提供的高科技医疗服务，是在创新、独特的诊断和治疗方法的帮助下开展的，主要针对儿童当中常见的循环系统、生殖系统、消化系统、内分泌系统和先天性缺陷的疾病。

统计显示，年初至今已有198名儿童患者通过植入人工耳蜗助听器获得了听力，172名儿童患者接受了心脏功能治疗，67名儿童接受了泌尿生殖系统手术。

为治疗白血病和骨髓癌，哈医疗机构今年共进行了 22 次同种异体骨髓移植和 5 次自体骨髓移植手术。另有9名儿童接受了肝移植，2名儿童因脑肿瘤接受了复杂的神经外科手术。

这些手术的大多数是在首都努尔苏丹（278台手术）和第一大城市阿拉木图（252台手术）的医疗机构当中完成的。

哈萨克斯坦医疗技术的发展，使越来越多的重病儿童不用在出国即可完成复杂的治疗。

根据规定，将患者转移至能够提供高科技医疗服务的医疗机构的决定，由各地卫生部门负责人设立的专门委员会做出。这些委员会的成员均为医疗行业的专家人员。

【编译：木合塔尔·木拉提】