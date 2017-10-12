库斯塔奈萨热阿尔卡汽车制造厂计划年底前生产汽车6000辆

哈通社/库斯塔奈/10月12日 -- 库斯塔奈萨热阿尔卡汽车制造厂技术总裁谢尔盖•莫吉拉托夫11日表示，汽车制造厂计划年底前生产汽车6000辆。

据透露，首批汽车已发往俄罗斯，并进行试用。同时，制造厂已同塔吉克斯坦签署关于年底前出口100辆汽车的相关协议。



值得一提的是，今年四月，AllurGroup集团在"KazakhExport"出口保险公司和哈萨克斯坦驻塔吉克斯坦大使馆支持下同"亚洲控股集团阿塞拜疆公司"签署双边合作协议。



根据协议内容，2018年年底前，塔吉克出租车公司将完全配备哈萨克斯坦生产的车辆。







莫吉拉托夫表示，目前汽车市场竞争激烈。企业近期签署了两份合作协议，而国际性合作项目也得到了政府方面的支持，尤其是企业处在困难时期。企业就新增生产车辆车型以及增加哈萨克斯坦股份比例、出口等方面做出了诸多努力。



他还表示，汽车制造厂计划在年底完成6000辆汽车的生产。



目前萨热阿尔卡汽车制造厂同中国、俄罗斯、乌兹别克斯坦等国家建立了紧密的合作关系。





据了解，过去7年里，制造厂共生产3万辆汽车。同时，公交车生产量增长了12.4倍。过去9个月，制造厂共生产215辆"依维柯"牌公交车，并为2017阿斯塔纳世博会游客提供了服务。今年，位于库斯塔奈州萨热阿尔卡汽车制造厂的安凯（ANKAI）客车联合生产线正式建成，所生产的客车以天然气和柴油为动力，客车排气标准还将符合欧洲5号规定。







目前汽车厂生产的车辆33%的零部件在本国制造厂制造。



据莫吉拉托夫介绍，汽车制造厂现代化设备将对完成高质量工作提供保障。此外，焊接、喷漆、组装等工作都将在新建组装厂进行。





据了解，萨热阿尔卡汽车制造厂轻型汽车生产量增长了1.9倍。出售2126辆，其中包括，现代汽车1149辆、Ravon汽车290辆、江淮汽车283辆、雪弗兰尼瓦173辆、标致汽车119辆、双龙汽车19辆。生产总额达416亿坚戈。



【编译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】