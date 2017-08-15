中国机器人市场将达600亿美元

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 -- 据新华社消息，近日，中国信通院发布的《人工智能时代的机器人3.0新生态》报告指出，到2020年，全球机器人技术及相关服务支出将从2016年的915亿美元增长到1880亿美元，中国是世界上最大也是增长最快的机器人市场，2020年中国机器人市场支出将接近600亿美元。

从区域分布来看，亚太市场在全球处于绝对的领先地位，预计2020年支出将达1330亿美元，全球占比达71%；欧洲、中东和非洲（EMEA）为第二大区域，2016年的支出为147亿美元（约合1014.3亿元人民币）；美洲是第三大市场，2016年支出总额为129亿美元（约合890亿元人民币）。

据了解，在"中国制造2025"战略规划将机器人列入大力推动突破发展的十大重点领域以来，目前全国已有超过20个省市出台了机器人相关政策，如广州确立到2020年培育形成1000亿元以工业机器人为核心的智能装备产业集群、东莞提出力争全市工业机器人智能装备产业产值达到700亿元。



除此之外，截至目前，中国已经有40多个机器人园区，上规模的机器人企业超过800家，形成了东西南北四大产业集聚区。